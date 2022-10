Modric “turpëron” Pedrin, pamjet nga “El Clasico” bëhen virale në internet (VIDEO)

Luka Modric duket se nuk do t’ia dijë për moshën dhe në fushën e lojës dhuron ende spektakël.

37-vjeçari mori vëmendjen gjatë sfidës së djeshme ndaj Barcelonës me një driblim mjeshtëror ndaj talentin Pedri.

Ky veprim i Modric në minutën e 67-të bëri të qartë brenda fushës se mosha e tij është thjesht një numër, dhe turpëroi me atë lëvizje lojtarin më të preferuar të tifozave të Barcelonës./h.ll/albeu.com

Modric saw those comparisons with Pedri and said “nah sit down kid”pic.twitter.com/QLCtkSyF5G

— Sami 🇲🇷 (@Sami_Just_vibin) October 16, 2022