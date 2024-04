Milani identifikon yllin nigerian si alternativë të Zirkzee

Milani ka identifikuar sulmuesin e Bayer Leverkusen dhe të kombëtares së Nigerisë, Victor Boniface si alternativën numër një për Joshua Zirkzee.

Kuqezinjtë me siguri do të nënshkruajnë me një qendërsulmues të ri për sezonin 2024/25, duke pasur parasysh që Olivier Giroud do të bashkohet me Los Angeles FC në fund të kontratës së tij në qershor.

Burime të shumta në Itali pohojnë se ylli i Bolognës, Zirkzee është objektivi kryesor i Milanit për sezonin e ardhshëm. Megjithatë, çmimi i sulmuesit holandez ka të ngjarë të jetë mbi 50 milionë euro, kështu që sipas Corriere dello Sport, kuqezinjtë po shikojnë gjithashtu objektiva të ndryshëm.

Sipas edicionit të sotëm (e martë) të Il Corriere dello Sport, nigeriani Boniface është objektivi dytësor i Milanit nëse ata dështojnë të marrin Zirkzee.

Ylli i Bayer Leverkusen është një objektiv i vjetër i Milanit, duke pasur parasysh se gjigantët e Serie A tashmë u përpoqën ta nënshkruanin atë nga Union St Gilloise, por nuk arritën një marrëveshje me rrethin e sulmuesit dhe gjermanët paguan mbi 20 milionë euro për të siguruar nënshkrimin e sulmuesit në vitin 2023.

Sipas raportit, vlera e transferimit të Boniface është rreth 40-50 milionë euro.

Boniface po kontribuon në sezonin mbresëlënës të Bayer Leverkusen me 16 gola dhe nëntë asistime në 25 paraqitje në të gjitha garat. Kontrata e tij me liderët e Bundesligës skadon në qershor të vitit 2028. /Telegrafi/