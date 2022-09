Milan nuk ndalet në merkato, transferon lojtarin e Barcelonës

Janë orët e fundit deri në mbylljen zyrtare të merkatos, teksa lëvizjet nuk do mungojnë me lojtarët që mund të ndryshojnë ambient në moment të fundit.

I tillë është edhe rasti i Sergio Dest, i cili ka vendosure të ndërrojë ambient, ndërsa ka zgjedhur t’i bashkohet kampionëve të Serie A.

Lojtari i Barcelonës do të huazohet deri në fund të sezonit te Milan, me këta të fundit që do të kenë shansin të blejë kartonin për 20 milionë euro.

Dest do të udhëtojë për në Milano për të nënshkruar kontratën me klubin e tij të ri./ h.ll/albeu.com

Sergiño Dest to AC Milan, here we go and confirmed! Full agreement, loan with buy option around €20m not mandatory. Dest will sign until June 2027, one year loan plus potential four year deal. 🚨🔴⚫️ #ACMilan

Dest will fly to Milano on Wednesday morning to sign contracts. pic.twitter.com/WA8woDWEg2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022