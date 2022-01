Mike Tyson mendon rikthimin në ring

Mike Tyson është në bisedime të avancuara me Jake Paul në lidhje me një ndeshje të madhe në Las Vegas.

Një luftë me vëllain e Jake, Logan, ishte përfolur prej kohësh për Tyson, por duket se legjenda e boksit do të preferonte të përballej me vëllain e tij.

Një burim i Vegasit, i cili numëron Tyson si një bashkëpunëtor biznesi, konfirmoi se “nëse gjithçka shkon sipas planit, atëherë ndeshja vazhdon”.

Burimi tha: “Mike dhe Jake janë në bord për një periudhë ndeshjeje në Las Vegas.

Është arritur një marrëveshje verbale për ta realizuar atë, por si të gjitha format e biznesit sportiv, tani gjithçka ka të bëjë me kontratat dhe ndarjen e parave.

Mike po kërkon një figurë të caktuar për të hyrë në ring me një garanci të pjesës së fitimit.

Jake e ka padyshim këtë në mendjen e tij, por dëshiron t’i tregojë botës se hyrja në ring me një njeri të quajtur dikur njeriu më i keq në planet, e çon karrierën e tij në boks në një nivel tjetër.

Burimi shtoi se organizatorët shpresojnë se ndeshja do të gjenerojë deri në 36 milionë funte si një ngjarje live dhe me pagesë për shikim.

Në nëntor, Tyson la të kuptohej se po përgatitej për të luftuar në shkurt, megjithëse tani duket se do të shtyhet në fund të këtij viti.

Ai tha për ‘The Sun’: “Unë do të kem një luftë të kthimit në shkurt dhe ne jemi mjaft skeptikë për kundërshtarin, por do të jetë një kundërshtar vërtet stimulues”.

Tyson tha vitin e kaluar: “Kjo është lufta për paratë. Këto janë betejat për të fituar para, ata djem kanë 35 milionë njerëz për të parë.

“Po. Dreqin, do t’i luftoja. Ata do të më luftonin. Kjo do të bënte shumë para”, u shpreh Tyson./ h.ll/albeu.com