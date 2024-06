Messi tregon sportistin e vetëm të cilin dëshiron të takojë dhe të bëjë një foto me të

Lionel Messi është padyshim një nga sportistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, por ka edhe një sportist tjetër që do të dëshironte ta takonte.

Copa America fillon më 20 qershor ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin turneun në 14 qytete të ndryshme.

Kampioni aktual, Argjentina do të përballet me Kanadanë në ndeshjen hapëse të turneut, i cili zhvillohet për katër javë.

Argjentina shkon në turne si favorit për të ngritur trofeun, përpara Brazilit dhe Uruguait.

Përpara turneut, kapiteni argjentinas Messi ka folur me mediat dhe ka zbuluar të vetmin sportist që ende shpreson të takojë.

“Nga bota e sportit, do të doja të bëja një foto me Jordanin – ta takoj atë dhe të bëj një foto me të”, ka thënë Messi për ESPN.

Ashtu si Messi, Michael Jordan konsiderohet nga shumë njerëz si më i miri i të gjitha kohërave në sportin e tij.

Ish superylli i basketbollit ka fituar gjashtë kampionate të NBA me Chicago Bulls, duke e bërë atë të pa humbje në periudhat nga 1991-1993 dhe 1996-1998.

Jo vetëm që Jordan është i pamposhtur në finalet e NBA, por ai ka fituar çmimin MVP në secilën prej tyre ku ka luajtur.

Jordan ka arritur gjithashtu sukses me ekipin e tij kombëtar, duke fituar medalje të arta për SHBA-të në Lojërat Olimpike të vitit 1984 dhe 1992.

Sigurisht, Messi ka shijuar nivele të ngjashme suksesi, me dhjetë trofe në La Liga, katër Liga të Kampionëve dhe një rekord prej tetë trofeve të Topit të Artë.

Ndërkombëtarisht, ai fitoi Copa America në vitin 2020 dhe Kupën e Botës në 2022.

Dhe nuk është hera e parë që 36-vjeçari ka shprehur interesim për basketbollin, pasi më parë ka folur për admirimin e tij ndaj lojtarëve të tjerë të shquar si Steph Curry dhe LeBron James, me të cilët u takua në një ndeshje të Inter Miami korrikun e kaluar.

Që kur u transferua në Amerikë pasi u bashkua me Inter Miami, klubi i MLS në pronësi të legjendës angleze David Beckham, Messi është zhytur në botën e sportit amerikan dhe është parë rregullisht duke ndjekur ndeshje si në NBA ashtu edhe në Ligën Kombëtare të Futbollit. /Telegrafi/