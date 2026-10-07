Messi përplaset me një lojtar të Beninit gjatë lamtumirës nga Argjentina

Lionel Messi e përjetoi me emocione të veçanta ndeshjen e fundit me fanellën e Argjentinës, por festa pas triumfit 3-0 ndaj Beninit u shoqërua edhe me një episod të pazakontë.
Pas përfundimit të takimit, disa futbollistë të përfaqësueses afrikane iu afruan yllit argjentinas me synimin për të marrë një fotografi ose një kujtim nga ai.
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Ndërsa disa prej tyre përdorën telefonat për ta fotografuar, një lojtar i Beninit u tregua veçanërisht këmbëngulës dhe nuk reshti së ndjekuri Messin në fushë.
Fillimisht, kapiteni i Argjentinës zgjodhi të mos reagojë, pasi dëshironte të festonte i qetë me bashkëlojtarët e tij këtë moment të rëndësishëm.
Por këmbëngulja e futbollistit kundërshtar vazhdoi dhe, pas njëfarë kohe, durimi i Messit mbaroi.
39-vjeçari e shtyu lehtë lojtarin e Beninit, duke i bërë të ditur se kishte nevojë për hapësirë për të festuar me ekipin e tij.
“Lërmë”, dëgjohet të shprehet Messi në pamjet e filmuara nga kamerat, të cilat më pas u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale.
Pavarësisht këtij çasti nervozizmi, episodi mbeti i parëndësishëm krahasuar me madhështinë e mbrëmjes, e cila u zhvillua përpara më shumë se 90 mijë tifozëve.
Messi i dha fund aventurës së tij me kombëtaren argjentinase në mënyrën ideale: shënoi një gol dhe regjistroi dy asistime në fitoren 3-0 ndaj Beninit.