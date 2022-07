Messi në moshën 35-vjeçare është në formë perfekte, ne flasim për sekretet e dietës dhe stërvitjes së argjentinasit

Përshtati në shqip Albeu Sport

Me kalimin e moshës, Luani është gjithnjë e më i mbingarkuar me muskuj.

Lionel Messi është një nga lojtarët më të mirë në botë për momentin dhe një nga më të mëdhenjtë në histori. Verën e kaluar, sulmuesi argjentinas ndryshoi klubin për herë të parë në karrierën e tij, duke u transferuar nga Barcelona te PSG në një transfertë të lirë.

Pavarësisht se është 35 vjeç, Messi është ende në formë të shkëlqyer dhe ende në gjendje të luajë në nivelin më të lartë në sport. Revista Pinata hodhi dritë mbi regjimin e fitnesit të Lionel dhe planet e dietës që e mbajnë atë të tonifikuar.

Messi fokusohet kryesisht në ushtrimet që e ndihmojnë atë të ruajë shkathtësinë dhe ritmin. Sulmuesi 35-vjeçar ka katër ushtrime bazë për ta mbajtur atë në lëvizje. Këto përfshijnë kërcime, litar kërcimi, squats dhe kërcime me pengesa për të forcuar muskujt e këmbëve.

