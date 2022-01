Messi humbet dy ndeshjet me Argjentinën

Paris Saint-Germain kishte qenë i dëshpëruar që Lionel Messi të mos thirrej për detyrën ndërkombëtare, dhe klubit francez iu plotësua dëshira me Lionel Scaloni duke e lënë ish-yllin e Barcelonës jashtë skuadrës së tij për t’u përballur me Kilin dhe Kolumbinë.

Argjentina e ka rezervuar tashmë vendin e saj në Kupën e Botës 2022 në Katar, kështu që nuk ka asnjë arsye të vërtetë për të shtyrë në këto ndeshje, prandaj klubi francez i bëri një apel të drejtpërdrejtë AFA-së për të lënë Messin jashtë skuadrës.

Dëmtimet kanë pllakosur sezonin e Messit dhe infektimi me COVID-19 gjatë periudhës së vitit të ri e ka bërë jetën edhe më sfiduese për të.

PSG ka nevojë për Messin gati dhe në dispozicion më 15 shkurt, me atë datë kur klubi do të përballet me Real Madridin në ndeshjen e parë të raundit të 16-të të Ligës së Kampionëve.

Klubi parizian ka ndjerë dhimbjen e yjeve që mungojnë në këtë fazë të Ligës së Kampionëve më parë, me Neymar në fakt që duhet të presë deri në vitin e tij të tretë në Parc des Princes përpara se të jetë në gjendje të japë një kontribut domethënës pas fazës së grupeve.

Nuk është çudi që Messi shihet si shumë i rëndësishëm, jo ​​vetëm për atë që sjell në fushë nga pikëpamja teknike, por për përvojën e tij të fitimit të Ligës së Kampionëve.

PSG ka një marrëdhënie të mirë me AFA-në, por u kuptua kur Messi nënshkroi për klubin se ai do të kishte prioritet karrierën e tij ndërkombëtare.

Kjo u pranua, ndonëse e ka mërzitur shumë drejtorin sportiv të PSG-së, Leonardo që atëherë, por me Argjentinën tashmë të kualifikuar, vetë lojtari dha dritën jeshile për të humbur dy ndeshjet kundër Kilit dhe Kolumbisë./ h.ll/albeu.com