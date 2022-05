Messi do të transferohet tek Inter Miami? Përfaqësuesit e tij tregojnë të vërtetën

Versionet vazhdojnë të jenë kontradiktore në rastin e inkorporimit të mundshëm të yllit argjentinas Lionel Messi në Inter Miami të David Beckham në MLS nga viti 2023, kur lojtari aktual i PSG-së përfundon kontratën me skuadrën nga kryeqyteti francez.

Raporti fillestar nga Alex Candal i “DIRECTV Sports” kishte thënë se Messi do të kishte rënë dakord të merrte 35% të aksioneve të ekipit të Beckham dhe se ai do t’i bashkohej Floridas së Jugut në 2023, megjithatë, ky version është mohuar nga “Le Perisien”, i cili citoi një burim i afërt me ish-lojtarin, pjesë e grupit përfaqësues të ish-lojtarit të Barcelonës, i cili do të kishte thënë sa më poshtë.

Versioni i përfaqësuesve të Lionel Messit

“Është krejtësisht e rreme. Leo ende nuk e ka vendosur të ardhmen e tij. Dhe nëse Messi ka kryqëzuar rrugët orët e fundit me David Beckham, kjo është vetëm në kontekstin e qëndrimit të PSG në Doha ku ish-mesfushori anglez luan një rol ambasador për Kupën në Katar”, kanë zbuluar agjentët e ish-lojtarit të Barcelonës.

Dihet se Miami është një destinacion shumë i dashur për “Pulga”, i cili zakonisht shkon në këtë resort botëror dhe është parë në South Beach duke shijuar diellin me familjen e tij në raste të rralla që ka mundësi të bëjë pushime./h.ll/albeu.com