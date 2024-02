Messi apo Ronaldo? Haaland zgjedh ekipin e tij të ëndrrave me pesë lojtarë

Sulmuesi i Manchester Cityt, Erling Haaland e njeh ‘topin’, pasi ka zgjedhur një skuadër ideale prej pesë lojtarësh.

Super ylli i Manchester City ka zgjedhur skuadrën e tij përfundimtare me pesë lojtarë, duke përfshirë vetëm ‘karremin’ e botës së futbollit.

Norvegjezi nuk e përfshiu veten, megjithatë, zgjodhi të parin legjendën braziliane, Ronaldinho.

Është një lëvizje klasike për të përfshirë Lionel Messin ose Cristiano Ronaldon në ekip, por Haaland befasoi të gjithë duke zgjedhur të dy.

Ylli i Cityt në ekipin e tij prej pesë lojtarësh shtoi edhe portierin Iker Casillas dhe mbrojtësin Paolo Maldini.

23-vjeçari thuhet se do të jetë i etur për një lëvizje te Real Madridi në të ardhmen, por Los Blancos do të kërkonin lojtarin vetëm në rast se nuk do të ishin në gjendje të transferonin Kylian Mbappen në Bernabeu. /Telegrafi/