Mesazhi i Ronaldos për ditëlindje përloti nënën e tij (VIDEO)

Nëna e Cristiano Ronaldos, Maria Dolores dos Santos Aveiro, të premten i ka mbushur 67 vjet, ndërsa me këtë rast nuk mund të mungonte një urim i veçantë i superyllit të futbollit.

“Shumë urime për nënën më të mirë në botë, një luftëtare që gjithmonë më ka mësuar të mos dorëzohem, gjyshja më e mirë që kanë mundur të ëndërrojnë ta jenë fëmijët e mi…”.

“Të dua shumë nëna ime! Puthje”, kishte shkruar portugezi në postimin e tij në rrjetet sociale.

Ndërsa ESPN e ka publikuar një video, në të cilën e shfaq momentin kur Dolores e lexon mesazhin e birit të saj.

Ajo nuk i përmban lotët dhe qan teksa i lexon fjalët e dedikuara nga Cristiano për ditëlindjen e saj.

Cristiano Ronaldo’s birthday message to his mother brought her to tears 🥺 pic.twitter.com/d3nwp5ziba

— ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2022