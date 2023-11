Merkato/Interi interesohet për spanjollin e Liverpulit dhe kanadezin e Club Brugge, Tajon Buchanan

Eksperimenti Cuadrado nuk ka dhënë rezultatet e dëshiruara dhe kështu Interi nuk ka gjasa të rinovojë kontratën e tij vjetore të nënshkruar në korrik. Tani Marotta dhe Ausilio janë në kërkim të një zëvendësi të Dumfries dhe mund ta zëvëndësojë me Tajon Buchanan. 24-vjeçari kanadez nga Bruges ishte afruar tashmë në verë dhe me afatin e caktuar në vitin 2025 ai mund të lirohet për një shumë prej rreth 10 milionë euro.

Përvec kanadeit, Interi ka konfirmuar gjithashtu interesimin e tyre për Thiago Alcantara nga Anglia. Me përfundimin e muajit qershor me Liverpoolin, mesfushori spanjoll do të lirohet falas dhe Nerazzurrët do të jenë të interesuar. Për lojtarin do të interesohej edhe Juventusi, si dhe Barcelona, ​​Arabia Saudite dhe disa skuadra MLS./albeu.com