“Më vjen keq, pësuam gola naivë”, Mehmeti tregon problemin e humbjes në derbi: U vetëkënaqëm, na duhen patjetër lojtarë në merkato

“Abissnet Superiore” ka nisur me spektakël. Derbi mes Dinamos dhe Tiranës është mbyllur me shifrat 2-3 për bardheblutë. Pjesa e parë u dominua nga dinamovitët, të cilët gjetën rrugën e rrjetës në minutën e 24-t me anë të Kaçorrit. Ndërkohë, vetëm pak sekonda pas nisjes së pjesës së dytë të lojës, Andoni dyfishoi shifrat. Lojtari i Dinamos përfitoi nga një dalje e portierit të Tiranës dhe gjeti rrugën e rrjetës nga një distancë e largët.

Kur dukej se ndeshja kishte marrë fund për bardheblutë, atëherë erdhi edhe kthesa. Tre minuta i mjaftuan ekipit të Ahmatajt për të ndryshuar rrjedhën e lojës. Hoxhallari në të 56-n dhe Haxhiu në të 59-n kthyen shifrat në baraspeshë, ndërsa Latifi në minutën e 84-t përmbysi rezultatin me një gjuajte në stilin panenka nga pika e bardhë e penalltisë. Tirana merr kështu tre pikët e para për vitin 2024 dhe mbetet në top 4-shen e kampionatit. Pas përfundimit të ndeshjes, trajnerët kanë dhënë intervistat e tyre për emisionin “Skaner Superiore” në “MCN TV”.

Mehmeti (Dinamo):

“Më vjen shumë keq. Që në momentin që ishim 2-0, mendoj që aty filloi kthesa. Vetëkënaqësia e lojtarëve. Duhet ta kishim menaxhuar më mirë. Të mos i jepnim hapësira kundërshtarit. Kemi pësuar gola shumë naivë. Na mungojnë lojtarët me eksperiencë, sidomos në linjat e mesfushës. Vetëm Andoni është lojtar me eksperiencë në linjat e mesfushës. Kemi nevojë emergjente që në mesfushë të kemi lojtarë që bëjnë diferencën dhe me eksperiencë. Po të fillonte sërish loja nuk do të bëja asgjë ndryshe. Thjesht ishte mosmenaxhimi dhe vetëkënaqësia që treguan, sidomos lojtarët me eksperiencë, pasi ishin 2-0. Na duhet patjetër një sulmues dhe dy hyrje në mesfushë”.

Ahmataj (Tirana):

“Ishte ndeshja e parë dhe duhet ta fillonim mbarë. Presioni i rezultatit ndikon. Luajtëm një ndeshje nga fillimi në fund me presionin për ta fituar këtë ndeshje. Arritëm ta mbanim kundërshtarin në presion, përveç dy aksidenteve (rastet e golave) që patëm. Periudha e shkëputjes së kampionatit nuk na ka ndikuar pozitivisht, pasi jep një mungesë përqendrimi te lojtarët. Janë elemente që duhet t’i përmirësojmë. Kemi shumë lojtarë me cilësi dhe akoma nuk janë në 100%-shin e tyre. Ata do e çojnë skuadrën një nivel më lart. Lojtarët e stolit i dhanë një marsh më shumë lojës dhe e dërguan skuadrën te fitorja. Kanë një meritë të madhe. Lojtarët të luajnë pa presionin e rezultatit, sepse atë e mban trajneri. Kështu është futbolli. Deri këtu ku unë jam nuk e kam arritur se më ka ndihmuar njeri. E kam merituar këtë vend. Do punoj dhe e meritoj me aftësitë që kam. Nuk frikësohem kurrë nga një pozitë e tillë”./Halit Delibashi-Sport Ekspres/