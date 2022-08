“Me trup e me shpirt me Kosovën”, Florian Marku reagon pas tensioneve në veri

Boksieri i njohur shqiptarë, Florian Marku, ka reaguar pas tensioneve në veri të Kosovës.

Përmes një postimi në “Facebook”, 29-vjeçari u ka dalë në mbështetje pjesëtarëve të Policisë së Kosovës.

“JEMI ME TRUP E ME SHPIRT ME KOSOVEN”, shkroi Marku./albeu.com