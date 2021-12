McGregor shprehet i revoltuar me shtetin e tij

Conor McGregor vazhdon të shërohet nga dëmtimi i këmbës, megjithatë ai e ka kthyer vëmendjen te pandemia e vazhdueshme COVID-19, duke sugjeruar se vaksinimi i detyruar është një krim lufte.

Në atë që do të kthehej në një shaka, luftëtari irlandez i UFC do të detajonte mendimin e tij për të mos qenë në gjendje të zgjidhë nëse do ta bënte ose jo vaksinën.

“Vaksinimi i detyruar është një krim lufte”, shkroi McGregor në Twitter.

“A mendoni se detyrimi i njerëzve për të injektuar diçka në trupin e tyre nuk është krim?

“Njerëzit duhet të kenë të drejtën e zgjedhjes, një përpjekje për të detyruar njerëzit të vaksinohen nga Bashkimi Evropian, nuk mund të pajtohem me këtë, por e di që qentë tanë në pushtet do të bëjnë atë që u thuhet, është koha që Irlanda të largohu nga Bashkimi Evropian”.

I përballur me kundërshtime të konsiderueshme ndaj pikëpamjeve të tij, McGregor më vonë do t’i fshinte postimet në Twitter dhe do të përpiqej të sqaronte pozicionin e tij.

"Unë nuk jam kundër vaksinave, jam kundër që nuk mund të zgjedh, Zoti i bekoftë ata që mendojnë ndryshe", vazhdoi McGregor.