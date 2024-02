Mbrojtësit anglez i përfundon kontrata, Juventus futet në garë me 2 klubet e Premier League

Lloyd Kelly është mbrojtësi i Bournemouth në Angli, për të cilin është shprehur së fundmi interes nga Juventus. 25-vjeçarit i përfundon kontrata këtë verë dhe do mbetet lojtar i lirë pas 5 viteve.

Për të, “Zonja e Vjetër” duhet të fitojë garën me Tottenham dhe Newcastle. Kjo pasi të dyja klubet e Premier League raportohet të kenë shprehur interes.

Merkato e verës do të ketë mjaft lëvizja dhe afrimi i Kelly, mbrojtësit shtatlartë, me parametra zero do të ishte i duhuri. Dhe pse aktualisht drejtuesit e Juves po studiojnë situatën, ata pritet të tregon më konkret pas disa muajve.