Mbappe shfaqet sërish si opsion për Barcelonën

Kylian Mbappe është shfaqur si një opsion për Barcelonën me kontratën që i skadon pas gjashtë muajsh, raporton Mundo Deportivo.

Francezi do të jetë i lirë të flasë me klubet e tjera nga 1 janari, nëse nuk nënshkruan një marrëveshje të re në gjashtë ditët e ardhshme. Kontrata aktuale e sulmuesit skadon në qershor 2024.

Megjithatë, vihet re se do të duhej një përpjekje e madhe ekonomike nga Barça për të nënshkruar me Mbappen.

Francezi fiton një pagë bruto prej 72 milionë euro në sezon te PSG. Kjo është gati tre herë më shumë se sa fiton lojtari më i paguar i Barçës, Frenkie De Jong.

Mbappe është lidhur shumë me Real Madridin me raportimet e mediave që pretendojnë se ai e sheh veten si një madrilen nëse do të largohej ndonjëherë nga PSG. E gjithë kjo e bën transferimin pothuajse të pamundur për Barçën që ta arrijë.

Këtë sezon, sulmuesi ka qenë fantastik përsëri në zjarr për PSG duke shënuar 21 gola dhe disa asistime në 22 ndeshje për parisienët.

Megjithatë, kritikët thonë se karriera e tij mund të shkojë në nivelin tjetër vetëm nëse ai largohet nga PSG dhe nënshkruan për një klub më të madh në një ligë më të mirë. /Telegrafi/