Mbappé pranë një tjetër arritjeje historike në fazën eliminatore të Kupës së Botës

Kylian Mbappé është shumë afër që të vendosë një rekord të ri në Kupën e Botës, pasi mund të bëhet golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në ndeshjet eliminatore të këtij kompeticioni. Aktualisht, francezi numëron tetë gola dhe ndan kreun me dy ikonat braziliane, Leônidas da Silva dhe Ronaldo Nazário.
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Sulmuesi i Francës dhe i Real Madridit synon të shkëputet nga kjo treshe historike dhe ta mbajë i vetëm këtë arritje. Mundësia e parë për ta realizuar këtë do t’i vijë në përballjen e ardhshme të fazës së 1/16-ve kundër Suedisë.
Mbappé ka arritur në kuotën e tetë golave në vetëm dy Botërorë, në Rusi 2018 dhe Katar 2022. Në edicionin e zhvilluar në Rusi, ku Franca fitoi titullin kampion, ai realizoi dy herë ndaj Argjentinës në 1/16 dhe shtoi edhe një gol në finale përballë Kroacisë. Katër vite më pas, në Katar, si lider i padiskutueshëm i “Les Bleus”, ai shënoi dy gola ndaj Polonisë në 1/16 dhe tre të tjerë në finalen dramatike ndaj Argjentinës.
Në total, ai ka shënuar tetë gola në tetë ndeshje eliminatore, një tregues që e rendit mes futbollistëve më efikasë në historinë e turneut. Në moshën 27-vjeçare, Mbappé ka ende hapësirë të madhe për ta çuar edhe më tej këtë bilanc në fazat vendimtare të Kupës së Botës.
Në krahasim me emra të tjerë të mëdhenj, ai qëndron përpara Lionel Messit sa i përket golave në ndeshjet eliminatore, pasi argjentinasi ka realizuar pesë gola në 12 takime të tilla. Megjithatë, Messi mbetet golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupat e Botës me 19 gola.
Edhe Ronaldo Nazário ka arritur tetë gola në fazën eliminatore, por në 10 ndeshje, të shpërndara në edicionet 1998, 2002 dhe 2006. Braziliani u shpall kampion bote në dy raste gjatë kësaj periudhe.
Më herët në histori renditet Leônidas da Silva, një prej figurave të para të mëdha të futbollit botëror. Në Botërorin e vitit 1938, ai realizoi shtatë gola në vetëm katër ndeshje, duke e ndihmuar Brazilin të përfundonte në vendin e tretë.
Kështu, renditja historike e golashënuesve më të mirë në ndeshjet eliminatore të Kupës së Botës kryesohet nga tre emra të mëdhenj: Leônidas da Silva, Ronaldo Nazário dhe Kylian Mbappé, të tre me nga 8 gola.