Mbappe po shkëlqen sërish, forma e tij e re po impresionon në Botërorin 2026

Kylian Mbappe po jep shenja të qarta pjekurie me fanellën e Francës në Botërorin 2026, duke u shfaqur si një lider i vërtetë në fushë.

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Edhe pse nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës, 27-vjeçari spikati me dy asistime për shokun e skuadrës Ousmane Dembele, me një paraqitje shumë të mirë në lojë dhe me një angazhim të dukshëm edhe në detyrat mbrojtëse.

Ai kishte mbërritur në këtë turne nën hijen e kritikave të shumta.

Këto vlerësime ishin parë si pjesërisht të justifikuara, pas një sezoni të komplikuar në nivel klubesh, ku numri i golave nuk kishte pasqyruar plotësisht potencialin e tij, ndërsa nuk kishin munguar as pikëpyetjet për sjelljen dhe disa keqkuptime te Real Madrid.

Megjithatë, Botërori kishte mbetur sërish arena ku sulmuesi francez kishte nxjerrë në pah versionin e tij më të mirë.

Në tri sfidat e fundit, përballë Senegalit, Irakut dhe Norvegjisë, Mbappe kishte dhuruar paraqitje të nivelit të lartë.

Përtej golave, ai ishte treguar vendimtar edhe në ndërtimin e rasteve dhe në organizimin e aksioneve.

Në fushë, ai ishte vënë re më i lirë në lëvizjet e tij, pa mbetur i kufizuar vetëm në krahun e majtë, por duke sulmuar shpesh hapësirat dhe duke u pozicionuar edhe në të djathtë të repartit ofensiv.

Njëkohësisht, kishte shfaqur më shumë përkushtim në fazën defensive dhe një disiplinë taktike më të lartë.

Edhe në aspektin e sjelljes dhe të lidershipit, Mbappe kishte marrë vlerësime për komunikimin pozitiv gjatë lojës, për mbështetjen ndaj shokëve të ekipit dhe për reagimin e tij të qetë edhe në momentet kur nuk shënonte.

Gëzimi i tij për golat e Dembele dhe dy asistimet e dhëna u panë si një shembull i frymës së re që po karakterizon skuadrën franceze.

Në këtë formë, Mbappe ishte konfirmuar si një nga figurat më të rëndësishme të Francës në rrugëtimin drejt objektivit për titullin botëror.


Shtuar 28.06.2026 14:27

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