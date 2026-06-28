Mbappe po shkëlqen sërish, forma e tij e re po impresionon në Botërorin 2026

Kylian Mbappe po jep shenja të qarta pjekurie me fanellën e Francës në Botërorin 2026, duke u shfaqur si një lider i vërtetë në fushë.
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Edhe pse nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës, 27-vjeçari spikati me dy asistime për shokun e skuadrës Ousmane Dembele, me një paraqitje shumë të mirë në lojë dhe me një angazhim të dukshëm edhe në detyrat mbrojtëse.
Ai kishte mbërritur në këtë turne nën hijen e kritikave të shumta.
Këto vlerësime ishin parë si pjesërisht të justifikuara, pas një sezoni të komplikuar në nivel klubesh, ku numri i golave nuk kishte pasqyruar plotësisht potencialin e tij, ndërsa nuk kishin munguar as pikëpyetjet për sjelljen dhe disa keqkuptime te Real Madrid.
Megjithatë, Botërori kishte mbetur sërish arena ku sulmuesi francez kishte nxjerrë në pah versionin e tij më të mirë.
Në tri sfidat e fundit, përballë Senegalit, Irakut dhe Norvegjisë, Mbappe kishte dhuruar paraqitje të nivelit të lartë.
Përtej golave, ai ishte treguar vendimtar edhe në ndërtimin e rasteve dhe në organizimin e aksioneve.
Në fushë, ai ishte vënë re më i lirë në lëvizjet e tij, pa mbetur i kufizuar vetëm në krahun e majtë, por duke sulmuar shpesh hapësirat dhe duke u pozicionuar edhe në të djathtë të repartit ofensiv.
Njëkohësisht, kishte shfaqur më shumë përkushtim në fazën defensive dhe një disiplinë taktike më të lartë.
Edhe në aspektin e sjelljes dhe të lidershipit, Mbappe kishte marrë vlerësime për komunikimin pozitiv gjatë lojës, për mbështetjen ndaj shokëve të ekipit dhe për reagimin e tij të qetë edhe në momentet kur nuk shënonte.
Gëzimi i tij për golat e Dembele dhe dy asistimet e dhëna u panë si një shembull i frymës së re që po karakterizon skuadrën franceze.
Në këtë formë, Mbappe ishte konfirmuar si një nga figurat më të rëndësishme të Francës në rrugëtimin drejt objektivit për titullin botëror.