Mbappe ka fyer rëndë Lewandowskin, dalin pamjet nga situata acaruese

Kylian Mbappe mbeti i indinjuar nga Robert Lewandowski kur Franca luajti kundër Polonisë në Euro 2024.

Ylli më i ri i Real Madridit sulmoi polakun gjatë atij shkëmbimi në ndeshjen e zhvilluar të martën mbrëma (25 qershor).

Lewadnowski dhe Mbappe u futën në një duel, por që ky i fundit mbeti me dhimbje në hundë, shkaku që pikërisht aty u lëndua në ndeshjen e tij të parë në turne.

Sulmuesi 25-vjeçar do të operohet me të përfunduar për të Kampionati Evropina, ndërsa po luan me një maskë në fytyrë.

Andaj, Lewandowski ka patur kontakt me maskën e francezit, duke i shkaktuar atij dhimbje, me çka edhe pasojë heqja e saj.

Mirëpi, ylli i Gjelave u bë nervoz, madje aq sa shkoi edhe në ofenimde ndaj sulmuesit të Barcelonës.

Sipas mediave ndërkombëtare, Mbappe e ka fyer me nënë Lewandowskin shkaku i atij lëndimi.