“Mbappe është më mirë në Paris sesa në Madrid”

Në vetëm dy muaj, nëse asgjë nuk shkon keq, të dy do të udhëheqin sulmin për ekipin francez në Kupën e Botës në Katar.

Ousmane Dembele ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Kylian Mbappe. Së bashku ata tashmë fituan Kupën e Botës në Rusi 2018. E pyetëm se si e përjetoi “tenovelen” e mosnënshkrimit të tij për Real Madridin. “Mbappe është më i mirë në Paris (qesh). Mendoj se i pëlqen shumë Parisi, është klubi i tij kur ishte i vogël. Qëndroi aty. Për Barçën më mirë, sigurisht. Nuk e di nëse do të vijë në Ligë në të ardhmen apo do të qëndrojë”. /albeu.com/