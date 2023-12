Mason Greenwood drejton shfaqjen me golin dhe asistimin për Getafen

I huazuari i Manchester United, Mason Greenwood, shënoi një gol dhe një asist të shtunën teksa Getafe mposhti Sevillan 3-0 në La Liga.

CFARE NDODHI?

Mason Greenwood luajti një rol kyç në fitoren e Getafe në stadiumin Ramon Sanchez-Pizjuan. Borja Mayoral hapi rezultatin pas pesë minutash nga penalltia, përpara se Greenwood të mposht-te Jaime Mata për të bërë rezultatin 2-0. Huazuesi i United vuri re vrapimin e Matës në krahun e majtë dhe e zgjodhi atë në mënyrë të përsosur për të vrapuar në portë dhe për të shënuar me një pasim të ulët. Greenwood më pas vulosi fitoren me 10 minuta kohë normale të mbetura, duke goditur në shtëpi nga pika e penalltisë për golin e tij të dytë në La Liga të sezonit.

Mason Greenwood tani ka dy gola dhe tre asistime në gjashtë ndeshjet e tij të fundit në La Liga për Getafen dhe po ka një ndikim në rritje në skuadrën e Jose Bordalas pas lëvizjes së tij nga Manchester United. Getafe e ka bërë të qartë se janë të kënaqur me të huazuarin e tyre, me presidentin Angel Torres që konfirmon se klubi dëshiron ta nënshkruajë atë përgjithmonë. Gjigantët e La Ligës Barcelona janë lidhur gjithashtu me një lëvizje shokuese për Greenwood, ndërsa Valencia dhe Real Sociedad gjithashtu mendohet të jenë të interesuar për sulmuesin.

A E DINI?

Greenwood ekzekuton penalltinë me këmbën e tij të djathtë ‘më të dobët’ pasi humbi me të majtën kundër Manchester City-t ndërsa luante për Manchester United.