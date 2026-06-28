Marc Casado i thotë jo Milanit dhe zgjedh të qëndrojë te Barcelona

Mesfushori i Barcelonës, Marc Casado, e ka hedhur poshtë zyrtarisht një ofertë tërheqëse për transferim nga Milani, raportoi Diario AS.

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Futbollisti 22-vjeçar, i formuar në akademinë La Masia, ka përjetuar një edicion të ndërlikuar nën urdhrat e Hansi Flick, pasi nuk ka qenë pjesë e zgjedhjeve kryesore në mesfushë.

Në një fazë të mëhershme, agjenti i njohur Jorge Mendes ua kishte propozuar lojtarin drejtuesve të Milanit, të cilët deri atëherë shiheshin si kandidatë kryesorë për ta afruar atë.

Edhe pse hapësirat e tij në Barcelonë kanë qenë të pakta, Casado ka zgjedhur të mos e pranojë kalimin në Itali, pasi synon të luftojë për një vend në skuadrën e drejtuar nga Flick.

Sa i përket alternativave për të ardhmen, për lojtarin ekziston interesim nga Arabia Saudite, më saktësisht nga Al-Hilal, si edhe nga disa klube të Ligës Premier, përfshirë Manchester United.

Nga ana tjetër, Rossonerët tashmë pritet të përqendrohen te emra të tjerë, ndërsa së fundmi kanë siguruar transferimin e sulmuesit portugez Goncalo Ramos nga PSG-ja për një shumë rekord.


Shtuar 28.06.2026 23:33

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