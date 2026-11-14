Maran: Bjellorusia na ka vënë më shumë në vështirësi, Muçin do ta vlerësojmë nesër

Në prag të përballjes me Bjellorusinë, trajneri Rolando Maran doli para mediave për të folur për gjendjen e Kombëtares dhe përgatitjet për takimin. Kuqezinjtë e mbyllin këtë edicion të Ligës së Kombeve në transfertë, me ndeshjen e parashikuar nesër në orën 18:00.
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Ruajtja e vendit të parë në Grupin 1 të Ligës C do t’i siguronte Shqipërisë ngjitjen në ligën pasardhëse, si edhe një mundësi të artë për të arritur kualifikimin në “EURO 2028” nëpërmjet Play Off-it.
Si paraqitet situata me Ramadanin dhe Muçin?
Maran tha se nuk ndihet i shqetësuar, pasi ka disa futbollistë në dispozicion dhe lojtarët e grumbulluar në Kombëtare kanë nivelin e nevojshëm për të bërë një paraqitje të mirë. Sipas tij, kjo u jep të tjerëve mundësinë të tregojnë vlerat, sepse të gjithë dëshirojnë të kontribuojnë për fanellën kuqezi. Për Muçin, trajneri sqaroi se nuk mori pjesë në stërvitjen e sotme dhe se gjendja e tij do të vlerësohet nesër, për të parë se si do të ndihet.
Çfarë kundërshtari pret Shqipërinë?
Në vlerësimin e trajnerit, Bjellorusia është ndoshta skuadra që i ka krijuar më shumë vështirësi Kombëtares gjatë këtyre takimeve. Ai kujtoi se, nga 12 ndeshjet e fundit, bjellorusët kanë humbur vetëm atë kundër Shqipërisë. Për këtë arsye, Maran e konsideron rivalin në gjendje të mirë dhe pranon se nuk do të jetë e lehtë që kuqezinjtë ta zhvillojnë lojën sipas dëshirës së tyre.
Megjithatë, ai theksoi se skuadra është e përgatitur dhe e vendosur. Kombëtarja, sipas tij, tashmë ka krijuar një identitet të rëndësishëm, ndërsa futbollistët po përpiqen maksimalisht për të marrë rezultatin e nevojshëm. Synimi është që në fushë të shfaqen cilësitë që duhet të dallojnë sa herë veshin këtë fanellë, në mënyrë që të përmbushet objektivi.
A ka vend për të bërë llogari?
Maran e përjashtoi një qasje të tillë, duke shpjeguar se Shqipëria nuk është skuadër që mund të mbështetet te përllogaritjet. Ai garantoi se ekipi nuk do të kursehet, por do të hyjë në fushë për të dhënë gjithçka. Sipas trajnerit, ky mentalitet i ndihmon lojtarët të japin edhe më shumë. Objektivi mbetet një paraqitje më e mirë se ajo e fundit, për të siguruar rezultat pa bërë asnjë llogari.
Ai shtoi se e ka zakon të thotë të vërtetën dhe se kjo çështje nuk është diskutuar as në dhomat e zhveshjes, as gjatë mbledhjeve. Puna është përqendruar vetëm te dhënia e maksimumit brenda mundësive të skuadrës, pa u përmendur ndonjëherë kjo temë. Maran nënvizoi se po e dëgjonin për herë të parë aty dhe se vëmendja e tyre është tërësisht te paraqitja dhe angazhimi maksimal për fanellën.
Si po përgatitet skuadra taktikisht?
Trajneri shpjegoi se në rrethana të tilla analiza zë më shumë vend sesa stërvitja. Në fushë janë trajtuar disa elemente vetëm në aspektin didaktik, një mënyrë pune që vlen si për Shqipërinë, ashtu edhe për kundërshtarin. Në këto përballje, sipas tij, përqendrimi duhet të jetë te situatat e veçanta që mund të sjellin përfitim, duke u mbështetur tek ato të shfaqura në takimet e mëparshme të të dyja skuadrave.
Për formacionin, Maran pranoi se intervali i shkurtër mes ndeshjeve e bën ndoshta më të vështirë përcaktimin me siguri të titullarëve. Ai do të shohë nesër në mëngjes gjendjen e futbollistëve dhe më pas do të vendosë. Ndonëse ka disa ide në mendje, zgjedhjet do të varen nga përgjigjet që do të marrë në mëngjes.