“Mane te Bayern do të shkatërrojë vitet më të mira të karrierës, do të ulet në një karrige dhe do të ndezë një puro”

Ish-sulmuesi i Liverpool ka folur për transferimin e anësorit Sadio Mane te Bayern.

“Nuk kam asgjë kundër këtij klubi, është i mrekullueshëm. Por në këtë kampionat Mane nuk do të ketë asnjë sfidë. Ai do të shënojë gola, skuadra do të fitojë 5-0 çdo javë. Vetëm një klub mund ta fitojë Bundesligën.

Kjo nuk është një sfidë. Ai do të ulet në një karrige, do të ndezë një puro, do të dalë të luajë për Bayernin me marshin e tretë. Ai do të jetë në gjendje të pushojë për dy vjet, dhe për këtë arsye të shkatërrojë dy vitet më të mira të karrierës së tij, shkruan albeu.com.

Nuk mund ta besoj se ai po largohet nga Liverpool. Nuk e di si erdhi deri te kjo. Ai është 30 vjeç dhe për gjashtë muajt e fundit ka luajtur futbollin e tij më të mirë ndonjëherë në ekip. Ndonjëherë ai ishte i pandalshëm.

Me ardhjen e Diazit, ai filloi të luante më shumë në qendër, filloi të lidhte gjithnjë e më mirë lojën e ekipit. Nuk mund ta kuptoj se si mund të largohesh nga Liverpool në një moment të tillë, si mundesh, duke luajtur futbollin më të mirë të jetës tënde dhe duke vepruar si pjesë e treshes më të mirë sulmuese të karrierës së tij, të shkosh te Bayern”, tha Dean Saunders. /albeu.com/