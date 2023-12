Manchester United është nxitur të shkatërrojë Old Trafford dhe të ndërtojë një stadium prej 2.5 miliardë dollarësh

Me investime të mëtejshme të siguruara, Manchester United po nxitet të shkatërrojë Old Trafford dhe të ndërtojë një stadium prej 2.5 miliardë dollarë në vend të tij.

CFARE NDODHI?

Sir Jim Ratcliffe ka parë blerjen e tij të 25 për qind të aksioneve në Djajtë e Kuq, në pritje të ratifikimit të kësaj marrëveshjeje në Premier League. Njeriu më i pasur i Britanisë është zotuar se do të nxjerrë fonde të konsiderueshme në United, brenda dhe jashtë fushës, me përmirësimet shumë të nevojshme në infrastrukturën e klubit që do të jenë pjesë e atij projekti.

Mbështetësit kanë bërë thirrje për përmirësime në Old Trafford gjatë disa viteve – me sondazhin e fundit të tifozëve të kryer 18 muaj më parë – por grupi i pronësisë së familjes Glazer ka bërë pak në këtë drejtim gjatë periudhës së mandatit të tyre. Janë konsideruar të jenë tre opsione në dispozicion të United: një ndryshim i vogël, rizhvillimi i plotë i terrenit aktual ose ndërtimi i një krejtësisht të ri.

ÇFARË ËSHTË THËNË?

United është nxitur të marrë në konsideratë opsionet më drastike, me Chris Lee – shef ekzekutiv i Populous, arkitektët që mbikëqyrin rizhvillimin – duke i thënë The Telegraph për nevojën për të prishur Old Trafford dhe për të filluar përsëri, pavarësisht kostove të mundshme që arrijnë në 2 miliardë funte: “Po, kostoja fillestare është padyshim më e larta nga tre opsionet, por ka kaq shumë tokë në dispozicion për t’u zhvilluar atje. Ata [United] mund të vazhdojnë të përdorin terrenin ekzistues ndërsa punimet e ndërtimit janë duke u zhvilluar, që do të thotë se nuk ka rënie në të ardhurat e ditës së ndeshjes. Arkitekturisht, në hapësirën në dispozicion mund të bësh diçka vërtet inovative dhe emocionuese. Nuk do të kishte kufizime hapësinore. Ne kemi bërë punën me Legends për të parë të gjitha opsionet e fizibilitetit, versionet e shumta të ndryshme të rinovimeve të Old Trafford dhe gjithashtu se si mund të duket një ndërtim i ri, të gjitha të fokusuara në mënyrën se si mund të krijojmë një përvojë fantastike të tifozëve. Manchester United është shumë i fokusuar në këtë”. /AlbEu.com/