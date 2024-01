Manchester United do të emërojë anëtarin kryesor të stafit të Man City si një CEO të ri

Sipas një raporti të ri, Manchester United ka vendosur të emërojë shefin e operacioneve të futbollit të Manchester Cityt si CEO të ri, teksa epoka e Sir Jim Ratcliffe është duke u zhvilluar.

Ratcliffe dhe INEOS kanë rënë dakord për një marrëveshje për të marrë 25% të aksioneve të United, dhe janë duke pritur që marrëveshja të ratifikohet zyrtarisht.

Pasi të ndodhë, ata do të marrin përsipër kontrollin e operacioneve të futbollit në Old Trafford, me ish-shefin e Team Sky, Sir Dave Brailsford dhe ish-menaxherin e përgjithshëm të PSG-së, Jean-Claude Blanc, të vendosur për të marrë vende në bordin ekzekutiv të United. /AlbEu.com/