Manchester City përgatit ofertë prej 70 milionë eurosh për Sandro Tonalin me kërkesë të Enzo Marescas

Manchester City ka hyrë seriozisht në tregun e transferimeve për të përforcuar repartin e mesfushës, ndërsa në krye të listës së objektivave ndodhet mesfushori italian i Newcastle United, Sandro Tonali.
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Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, klubi anglez është i gatshëm të ofrojë rreth 70 milionë euro, së bashku me bonuse, për të arritur te lojtari që konsiderohet një nga dëshirat kryesore të trajnerit Enzo Maresca.
Tekniku e sheh Tonalin si një pjesë me rëndësi të veçantë për të rritur cilësinë e mesfushës në skemën e tij të lojës.
Në kërkim të një mesfushori me intensitet të lartë, personalitet të fortë dhe eksperiencë në Ligën Premier, drejtuesit sportivë të Manchester Cityt besojnë se profili i Sandro Tonalit përputhet plotësisht me këto kërkesa.
Italiani vlerësohet si një futbollist i aftë të krijojë ekuilibër në mesfushë, duke kontribuar si në detyrat mbrojtëse, ashtu edhe në nisjen e aksioneve sulmuese.
Enzo Maresca synon një mesfushë më të fortë në duele dhe më të lëvizshme, veçanërisht në përballjet e mëdha, ku ritmi dhe kontrolli i lojës kanë peshë vendimtare.
Pikërisht për këtë arsye, Tonali shihet si alternativa e duhur për të shtuar konkurrencën brenda skuadrës.
Megjithatë, Newcastle United nuk është i prirur të heqë dorë lehtësisht nga një prej futbollistëve më të rëndësishëm të ekipit.
Gjithsesi, një propozim i rëndësishëm që afrohet te 70 milionë eurot dhe përfshin edhe bonuse mund të nxisë diskutime në klub.
Në vendimin e Newcastle mund të kenë ndikim si situata financiare, ashtu edhe strategjia afatgjatë, sidomos në rast se në garë hyn edhe Tottenham Hotspur, që gjithashtu ka shfaqur interes për mesfushorin italian.
Tottenham po përpiqet të shfrytëzojë rrethanat për të mbyllur shpejt një marrëveshje, por Manchester City konsiderohet në avantazh falë projektit sportiv dhe synimit për të fituar trofe të mëdhenj.
Sa i përket vetë lojtarit, raportimet tregojnë se Tonali do ta mirëpriste një transferim te Man City, duke vlerësuar stilin e lojës dhe mundësinë për t’u rritur në një skuadër dominuese.
Nëse bisedimet përparojnë dhe Newcastle merr një ofertë zyrtare, Sandro Tonali mund të kthehet në një nga lëvizjet më të spikatura të verës në Ligën Premier.