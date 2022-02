Manchester City i ofron një mega kontratë Haaland

Manchester City është përfshirë plotësisht në ofertën për të blerë shërbimet e Erling Haaland. Guardiola ka insistuar për ardhjen e një sulmuesi të ri që kur klubi u interesua për Harry Kane, por ky operacion nuk u përfundua kurrë.

Katalanasi nuk është bindur asnjëherë nga figura e Gabriel Jesus dhe kërkon një referencë të re që sipas tij është faktori më i madh për të përforcuar brenda skuadrës aktuale.

Në letër bëhet një operacion i komplikuar pasi skuadra si Barcelona, Real Madrid apo PSG e kanë gjithashtu në listën e tyre të prioriteteve. Bardhezinjtë janë ndoshta ata që kanë pasur një avantazh të lehtë deri tani, por kjo do të kishte ndryshuar ditët e fundit .

Sipas informacioneve të TodoFichajes, klubi ka transferuar një ofertë për agjentin e lojtarit, Mino Raiola, për 5 sezone me një tarifë prej 25 milionë euro për secilin prej tyre. Kjo do ta linte atë në të njëjtin nivel me Kevin De Bruyne si më të paguarin në skuadër dhe vetëm pas Cristiano Ronaldos në Premier League.

Kjo është padyshim një pengesë e madhe për pjesën tjetër të skuadrave ndjekëse që do të duhet të gërvishtin shumë xhepat e tyre nëse synojnë të fitojnë ndërkombëtarin për Norvegjinë. /albeu.com