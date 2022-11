Manchester City i ka bërë një ofertë zyrtare Messit

Sulmuesi i PSG-së dhe Argjentinës, Lionel Messi mund të vazhdojë karrierën e tij te Manchester City, sipas SPORT.

Sipas burimit, drejtuesit e “qytetarëve” planifikojnë të nënshkruajnë me futbollistin 35-vjeçar verën e ardhshme. Mësohet se Manchester City i ka dërguar tashmë një kërkesë zyrtare Messit, duke i ofruar lojtarit një kontratë dyvjeçare me një pagë prej 30 milionë euro në sezon. Vini re se marrëveshja aktuale e pronarit të shtatë Topave të Artë me PSG-në skadon verën e ardhshme, kështu që ai do të mund të largohet falas nga klubi francez.

Kujtojmë se trajneri spanjoll Josep Guardiola, i cili e njeh mirë argjentinasin përmes punës së përbashkët te Barcelona.

Messi ka bërë 19 paraqitje për PSG-në këtë sezon, duke shënuar 12 gola dhe duke dhënë 14 asistime. /G.D albeu.com/