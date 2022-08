Man United, duke ndjekur shembullin e Barcelonës, mund të shesë një pjesë të të drejtave televizive për të zgjeruar Old Trafford

Familja Glazer, e cila zotëron Manchester United, po kërkon fonde për të zgjeruar stadiumin.

Sipas The Times, menaxhmenti duhet të financojë një rritje të kapacitetit të Old Trafford në 90,000 dhe një përmirësim në ambientet e stërvitjes, për të cilat do të nevojiten rreth 200 milionë paund.

Glazers po eksplorojnë opsione të ndryshme, duke përfshirë marrjen e një huazimi dhe shitjen e një pakice të aksioneve në klub.

Gjithashtu, sipas burimeve të brendshme, firmat e investimeve ka të ngjarë t’i ofrojnë Manchester Unitedit të ndjekë shembullin e Barcelonës dhe t’i transferojë kompanisë financiare të drejtat për një pjesë të të ardhurave të ardhshme nga shitja e të drejtave televizive në këmbim të një transferimi paushall të një sasi të caktuar. /albeu.com/