Man.City me gjithçka për talentin e Barcelonës, katalanasit të gatshëm të negociojnë

Guardiola kërcënon projektin e ri sportiv të FC Barcelona dhe pas dorëzimit me shitjen e Ferran Torres, trajneri i Manchester City planifikon të luftojë kundër klubit të tij për të marrë një nga pjesët më të kërkuara nga njëmbëdhjetëshe e Xavi Hernandez, Nico Gonzalez.

Mesfushori e ka shfrytëzuar padyshim këtë sezon me katalanasit, gjë që e ka çuar direkt në objektivin e preferuar të Cityt për verën e ardhshme.

Edhe pse lojtari ka kontratë deri në vitin 2024, Barcelona duhet të shesë për të qëndruar në treg dhe ka nevojë për likuiditet. Duke marrë parasysh që pjesët më të vlefshme janë me një çmim të volitshëm dhe Dembele do të jetë i lirë, është koha për të bërë disa sakrifica, kështu që oferta e klubit të Premier League do të dëgjohet.

Lojtari i akademisë së Barçës, djali i legjendarit Fran nga Deportivo de La Coruna, është një nga mesfushorët më premtues në futbollin evropian dhe prej disa kohësh është ndjekur nga afër nga Guardiola.

City do të vendoste rreth 60 milionë euro në tryezën e Barcelonës për të përfunduar operacionin verën e ardhshme, një shifër që tashmë i vë në dyshim Laporta dhe Alemany. r.t/albeu.com