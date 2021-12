Man. City futet në betejë për Dusan Vlahovic

Arsenali është në një moment të mirë të sezonit dhe tashmë po e shikon me ambicie merkaton e dimrit. Sipas Gazzetta-s Sport, klubi anglez do të ishte i gatshëm të ofronte 85 milionë për të nënshkruar me serbin Vlahovic, i cili është kthyer në një nga sulmuesit në modë në Evropë.

Megjithatë, Arsenali nuk është klubi i avantazhuar, atë vend e zë Juventusi, i cili është edhe destinacioni i preferuar i lojtarit. Klubi i tij aktual, megjithatë, dëshiron ta transferojë atë në një klub joitalian.

Dhe në atë garë për të marrë përsipër Vlahovicin, është përzier edhe Manchester City. Sipas ‘La Repubblica’, klubi anglez ka kontaktuar me Fiorentinën një javë më parë për të shprehur interesin për nënshkrimin e serbit.

Vështirësitë në marrjen e Harry Kane e kanë motivuar sulmuesin e Fiorentinës të bëhet objektivi i tyre i madh. Vlahovic ka kontratë me Fiorentinën deri në vitin 2023, por drejtuesit e klubit vazhdojnë të punojnë për vazhdimin e saj, diçka që duket shumë e komplikuar.

Në çdo rast, Presidenti Commisso ende nuk e ka hequr dorë për humbje dhe së shpejti do t’i paraqesë një ofertë prej më shumë se 4.5 milionë në sezon. /albeu.com