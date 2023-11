Makineria e golave, Leverkusen shtyp këdo që i del para

Bayer Leverkusen i Xabi Alonso-s është zbulimi i vërtetë i këtij sezoni. Trajneri spanjoll, qe duket se i eshte premtuar Real Madridit duke nisur nga qershori i ardhshem pasi Ancelotti të firmosë me Brazilit, po bën një punë të pabesueshme dhe e ka shndërruar skuadrën e tij në një makinë golash që për momentin duket e pandalshme…

Deri më sot, Leverkusen ka luajtur 15 ndeshje nga të cilat 14 janë fituar dhe 1 eshte barazuar. Te parët në Bundesligë dhe gjithashtu në Europa League, ata kanë shënuar 50 gola dhe kane pesuar vetëm 14.

