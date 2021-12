Maddison “ters” para se Salah të gjuante penalltinë (VIDEO)

Kasper Schmeichel mund të mos jetë njeriu i vetëm përgjegjës për penalltinë e humbur të Mohamed Salah kundër Leicester.

Maestro i mesfushës James Maddison u kap duke i pëshpëritur diçka në vesh Salah para se lojtari i Liverpool-it të bënte një gabim jo karakteristik nga vendi i ngjarjes.

Vetë Salah fitoi penalltinë e pjesës së parë pasi u rrëzua në zonë nga qendërmbrojtësi Wilfred Ndidi.

Schmeichel hamendësoi mënyrën e duhur për të mohuar golin, përpara se egjiptiani të mund të kthehej me kokë e të godiste vetëm mbi traversën.

Por para kësaj Maddison mund të shihet duke pëshpëritur një mesazh në vesh të Salah.

Lojtari anglez u dallua që i hyri qartë në kokë, pasi ylli i Liverpool-it gjuajti një penallti të dobët në portë.

Trajneri i Reds, Jurgen Klopp e vuri re incidentin, por nuk fajësoi lojtarin e Leicesterit.

Ai tha pas ndeshjes: “Maddison me siguri po fliste me të, por të gjithë e provojnë këtë, por ky nuk është një problem në të vërtetë. Nuk ka me të vërtetë pak faj apo çfarëdo tjetër për Mo, ai shënon zakonisht nga këto situata, sonte nuk e bëri.

Ishte pak si e gjithë loja, Mo është pjesë e ekipit dhe zakonisht ai është më i mirë në këtë situatë, sikurse skuadra ishte më e mirë në lojën e futbollit”./ h.ll/albeu.com