Luis Suarez ka komentuar të ardhmen e tij në futboll, si edhe mundësinë që të tërhiqet nga sporti në të njëjtën periudhë me mikun dhe ish-bashkëlojtarin e tij, Lionel Messi.
Gjatë një interviste për emisionin “Tot Costa”, sulmuesi uruguaian foli me humor për fundin e karrierës së tyre. Ai nënvizoi se energjia dhe dëshira e madhe e Messit për të vijuar të luajë mund të bëjnë që vetë Suarez të jetë i pari që do të largohet nga futbolli.
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“Leo ka shumë energji dhe një dëshirë të madhe për të vazhduar të luajë, kështu që në një moment ndoshta do të më duhet t’i them: ‘Miku im, ti vazhdo. Unë këtu e kam fundin’”, u shpreh Suarez.
Megjithatë, pavarësisht moshës dhe afrimit me fazën përmbyllëse të karrierës, uruguaiani sqaroi se as ai dhe as Messi nuk po planifikojnë të pensionohen së shpejti.
“Për momentin, të dy jemi të lumtur, po e shijojmë futbollin dhe ndihemi mirë fizikisht”, deklaroi golashënuesi uruguaian.
Suarez dhe Messi kanë qenë bashkë për një periudhë të rëndësishme të karrierës, fillimisht te Barcelona dhe më pas te Inter Miami, ku janë ribashkuar dhe vazhdojnë të luajnë së bashku.