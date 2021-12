Luis Suarez: Messi po vuan në Francë

As dorëzimi i tij i shtatë i Topit të Artë dhe as një natë e mirë në Ligën e Kampionëve nuk e fshehin fillimin gri të Messit në PSG. Në ligë ai ka qenë vetëm deri tani dhe në Francë ka marrë kritika të ashpra nga media si L’Équipe apo Le Parisien. Argjentinasi nuk e ka përfunduar ende përshtatjen pavarësisht se në daljet e tij publike thotë të kundërtën. Miku i tij Luis Suarez foli për këtë temë: “Ai po vuan. Kur luan ftohtë, e kalon keq”, ka pranuar në një intervistë për TNT Sports.

Deri më tani, Messit i është dashur të durojë disa komente mjaft të ashpra. Në Ligue 1 nuk ka nisur siç pritej dhe gazetat kryesore që mbulojnë informacionet e skuadrës pariziene nuk kanë ngurruar të shënojnë 30, i cili nuk shihet me të njëjtin vetëbesim si te Barça: “Performancat e tij nuk janë të denja kush ka. është vlerësuar si lojtari më i mirë në botë”, është lexuar në raste të ndryshme.

Pochettino , megjithatë, kërkon kohë dhe durim. Pas një jete në Barcelonë, me një ambient të pamposhtur në Castelldefels, Messi përballet me një fazë tjetër me të cilën duhet të mësohet. Pasi gjetën një shtëpi në Paris dhe një shkollë për fëmijët e tyre, tani është koha për t’u ambientuar me një ekip me kërkesa të larta, veçanërisht në Champions League. Edhe pse Luis Suarez e ka të qartë. Tani për tani, Messi po vuan në muajt e tij të parë në Francë.