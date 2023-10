Lufta në Izrael, UEFA shtyn ndeshjen me Kosovën

Izraeli kishte në program me 12 tetor ndeshjen shtëpiake ndaj Zvicrës (kualifikuese), ndërsa 3 ditë më pas atë ndaj Kosovës.

Duke qenë se Izraelitët janë në situatë lufte, pas sulmit masiv që militantët e Hamasit nisën më 7 tetor, UEFA ka vendosur që të shtyjë takimin me zviceranët. Sa i takon sfidës jashtë me Kosovën, mungon një vendim konkret.

“UEFA do të pres edhe disa ditë për të vlerësuar nëse ndeshja Kosova – Izraeli mund të zhvillohet më 15 tetor apo duhet të shtyhet. UEFA do të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën dhe do të qëndrojë në kontakt me të gjitha ekipet e përfshira përpara se të marrë vendime për datat e reja” – shkruan UEFA.