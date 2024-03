Lojtari nuk rinovon me Atletico Madrid, Milan dhe Juventus pas yllit spanjoll

Vonesat e vazhdueshme për rinovimin e kontratës bëjnë të kuptohet se Mario Hermoso mund të largohet nga Atletico Madrid në fund të sezonit.

Mbrojtësi spanjoll vlerësohet veçanërisht në Itali, ku Juventus ka menduar për të prej javësh. Por siç raportohet nga “Calciomercato”, Milan gjithashtu ka bërë një lëvizje për të pasi kanë nevojë për një qendërmbrojtës të ri për sezonin e ardhshëm.

Kërcënimi kryesor do të vinte nga Anglia, me Aston Villa e cila duket se është në krye për të nënshkruar me spanjollin.