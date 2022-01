Lojtari i Liverpool-it shënon gol fantastik në Kupën e Afrikës (VIDEO)

Ylli i Liverpool-it, Naby Keita shënoi një gol të mrekullueshëm solo nga jashtë kuadratit gjatë humbjes së Guinesë në Afcon ndaj Zimbabvesë.

Asi i mesfushës realizoi këtë super gol ndërkohë që skuadra e tij ishte duke humbur me rezultatin 2-0.

Keita kaloi topin në krahun e djathtë përpara se ta presë brenda në këmbën e tij të majtë.

Ish-lojtari i RB Leipzig më pas bëri një driblim të ëmbël për të hapur hapësirë jashtë zonës së penalltisë.

Dhe Keita e përfundoi lëvizjen duke goditur fuqishëm topin dhe e dërgoi në trekëndësh.

Turma festoi me gëzim të madh ndërsa Keita i dha ekipit të tij një shans për të luftuar./h.ll/albeu.com

What an insane goal from Naby Keita…🔥🙌🏽

#AFCON2021 pic.twitter.com/dL6FqwcseR

— ATHLST (@athlst) January 18, 2022