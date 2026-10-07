Liverpooli rikthen interesimin për Mbappen, gati një ofertë rekord për yllin e Real Madridit

Liverpooli po shqyrton mundësinë për të transferuar Kylian Mbappen nga Real Madridi, në një kohë kur shtohen zërat se sulmuesi francez mund të largohet nga “Santiago Bernabeu” gjatë vitit 2027.
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Mbappe pritet të jetë ndër kandidatët kryesorë për fitimin e Topit të Artë 2026, çmim që do të prezantohet në ceremoninë e 70-të, e planifikuar të zhvillohet në “London Palladium Theatre”.
Vëmendja rreth të ardhmes së tij është shtuar edhe për një arsye tjetër. Raportimet e fundit sugjerojnë se 27-vjeçari mund të largohet nga Real Madridi që në verën e ardhshme, ndërsa Liverpooli po përgatit një operacion që mund të vendosë një rekord të ri transferimi në Ligën Premier.
Francezi vjen pas një Kampionati Botëror fantastik me Francën këtë verë dhe konsiderohet një prej favoritëve kryesorë për “Topin e Artë” të këtij viti.
Edhe në fillimin e sezonit të ri, Mbappe ka vijuar të jetë vendimtar, duke realizuar tetë gola në tetë paraqitje në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.
Gazetari spanjoll Francois Gallardo pretendon se sulmuesi është “i zemëruar dhe i zhgënjyer” me Real Madridin dhe se ka marrë tashmë vendimin për t’u larguar, ndoshta që në merkaton verore të vitit të ardhshëm.
Nëse kjo ndodh, interesimi për të pritet të jetë i madh. Megjithatë, Gallardo thotë se Liverpooli është zgjedhja e preferuar e Mbappes, i cili në vitin 2016 ishte shumë pranë kalimit te klubi nga “Anfield”.
Asokohe, mediat shkruanin se nëna e futbollistit ishte “dashuruar” me Liverpoolin. Për këtë arsye, ajo mund të shërbejë si kontakti i parë i klubit anglez në përpjekjen për të rikthyer në jetë transferimin e shumëpërfolur.
Megjithatë, bindja e Mbappes për t’iu bashkuar Liverpoolit do të kërkonte një investim të jashtëzakonshëm financiar.
Sipas Gallardos, vlera totale e marrëveshjes mund të lëvizë nga 200 deri në 250 milionë euro, shifër që do ta rendiste këtë transferim ndër më të mëdhenjtë në historinë e futbollit.