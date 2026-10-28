Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli siguroi vendin në raundin tjetër të EFL Cup, pasi mposhti Chelsean në serinë e penalltive.

Ndeshja mes dy skuadrave të mëdha angleze dhuroi emocione dhe raste të shumta. Koha e rregullt përfundoi 1-1, ndërsa Liverpooli u tregua më i saktë nga pika e bardhë.

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Morgan Rodgers shënoi penalltinë e tij në minutën e 40-të, duke i dhënë epërsinë Chelseas.

Barazimi erdhi vetëm tri minuta më pas, kur Liverpooli fitoi një penallti dhe Cody Gakpo e ktheu atë në gol në minutën e 43-të.

Gjatë pjesës së dytë, të dyja skuadrat patën mundësi për të shënuar, por asnjëra nuk arriti t’i konkretizonte rastet.

Fituesi u përcaktua nga penalltitë. Liverpooli triumfoi me shifrat 5-3 në këtë seri, pasi lojtarët e tij goditën më saktë.

Wesley Fofana ishte lojtari i Chelseas që gaboi në penalltinë vendimtare.

Kundërshtarin e radhës, Liverpooli do ta mësojë pas hedhjes së shortit.


Shtuar 28.10.2026 23:18

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