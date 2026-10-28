Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli siguroi vendin në raundin tjetër të EFL Cup, pasi mposhti Chelsean në serinë e penalltive.
Ndeshja mes dy skuadrave të mëdha angleze dhuroi emocione dhe raste të shumta. Koha e rregullt përfundoi 1-1, ndërsa Liverpooli u tregua më i saktë nga pika e bardhë.
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Morgan Rodgers shënoi penalltinë e tij në minutën e 40-të, duke i dhënë epërsinë Chelseas.
Barazimi erdhi vetëm tri minuta më pas, kur Liverpooli fitoi një penallti dhe Cody Gakpo e ktheu atë në gol në minutën e 43-të.
Gjatë pjesës së dytë, të dyja skuadrat patën mundësi për të shënuar, por asnjëra nuk arriti t’i konkretizonte rastet.
Fituesi u përcaktua nga penalltitë. Liverpooli triumfoi me shifrat 5-3 në këtë seri, pasi lojtarët e tij goditën më saktë.
Wesley Fofana ishte lojtari i Chelseas që gaboi në penalltinë vendimtare.
Kundërshtarin e radhës, Liverpooli do ta mësojë pas hedhjes së shortit.