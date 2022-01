Leo Messi kalon Covid-19 dhe është gati për t’u kthyer në Francë

Pas një jave karantine në Rosario, Messi ka rezultuar negativ në testin PCR dhe do të udhëtojë në Paris në orët e ardhshme. Argjentinasi u infektua gjatë festave të Krishtlindjeve në vendlindjen e tij dhe vonoi kthimin e tij në Francë për shkak të infektimit.

Edhe pse ai tashmë është rikuperuar, është herët të dihet nëse ai do të arrijë në gjendje për t’u përballur me Lyon të dielën apo nëse Pochettino do të preferojë ta lërë atë jashtë fushës për të përfunduar rikuperimin.

Messi do të arrijë në Paris nga nesër deri të premten. Në klub, megjithatë, askush nuk dëshiron të rrezikojë. Pritet një muaj intensiv i janarit, me kërcënimin e përhershëm të virusit, dhe më vonë ndeshjen kundër Real Madridit në shkurt.

PSG do të luajë sezonin pas disa javësh dhe ata kanë nevojë për Leon më të mirë. Futbollisti që është parë herë pas here, por pa rregullsinë që pritej kur mbërriti në Parque de los Príncipes në fund të gushtit. /albeu.com