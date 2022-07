Lazio refuzon një shumë të madhe parash nga Arsenali për Milinkovic-Savic

Lazio kërkon të mbushë arkat nga shitja e Sergej Milinkovic-Savic, me mesfushorin që tashmë kërkohet nga skuadra e Premier League.

Arsenali ka bërë edhe ofertën për shërbimet e 27-vjeçarit, ku sipas “Calciomercato” raportohet se oferta në drejtim të Lazios ishte 50 milionë euro.

Kjo ofertë është refuzuar menjëherë nga skuadra italiane, e cila lojtarin e saj e vlerëson të paktën 70 milionë euro.

Kryeqytetasit janë të vendosur që nëse “Topçinjtë” nuk vijnë me një ofertë të tillë për shërbimet e mesfushorit serb atëherë, ky i fundit do të qëndrojë në Serie A, pasi ka kontratë të vlefshme me kryeqytetasit deri më 30 qershor 2024./ h.ll/albeu.com