“Largimi nga Barcelona një shije e hidhur “, Messi konfirmon dëshirën për rikthim te Barcelona

Lionel Messi ka konfirmuar planin e tij për t’u rikthyer në Barcelonë, pasi pranoi se largimi i tij në vitin 2021 i la një “shije të hidhur”.

CFARE NDODHI? Në verën e vitit 2021, ikona e futbollit argjentinas i dha lamtumirën Barcelonës pasi vështirësitë e tyre financiare e bënë të pamundur që klubi të financonte një zgjatje të kontratës për të. Pas marrëveshjes e tij me Paris Saint-Germain, u spekulua për një rikthim drejt Camp Nou, por Messi nuk pranoi dhe në vend të kësaj nënshkroi për skuadrën e MLS, Inter Miami .

Argjentinasi nuk ka pasur mundësinë t’u japë lamtumirën e duhur tifozëve të Barcelonës dhe konfirmoi synimin e tij për të rregulluar atë situatë pasi fitoi rekordin e tij të tetë të Topit të Artë në Paris të hënën në mbrëmje.

“Ka pasur një shije të hidhur kur u largova dhe kjo nuk më pëlqen. Do të doja të ndryshoja mënyrën se si mbaroi historia. Unë meritoj t’u them lamtumirë njerëzve që më dhanë kaq shumë gëzim. do të jem shumë i lumtur të jem atje, sigurisht”, u tha ai gazetarëve./albeu.com