Lajme të mira kanë ardhur nga infermieria për Massimo Allegrin.

Dejan Kulusevski ka lënë pas rikuperimin e operacionit e tashmë do t’i bashkohet grupit. Suedezi do të stërvitet bashkë me shokët e ekipit dhe pritet të aktivizohet me Bologna-n./h.ll/albeu.com