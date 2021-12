Laçi në superformë, triumfon dhe ndaj Egnatias (VIDEO)

Laçi hakmerret ndaj Egnatias në Rrogozhinë. Bardhezinjtë, pasi ishin mposhtur në shtëpi fazën e parë, i kanë kthyer reston skuadrës së Zekirija Ramadani që pësoi humbjen e pestë radhazi.

Bardhezinjtë ia dolën me rezultatin 2-0 dhe kështu kanë barazuar Vllazninë me pikë dhe presin rezultatet e dy ndeshjeve të tjera për të parë diferencën me Kukësin e Tiranën.

Laçi bëri një pjesë të parë shumë të mirë. Mazrekaj iu afrua shumë golit dhe ka shumë rezerva për dy episode për penallti, një nga Guindo e një ndaj Mazrekajt.

Në 45 minutat e para nuk pati gol dhe Egnatia të dytën e nisi më mirë. Ata u munduan të vënë në presion Laçin, por nuk ishin të rrezikshëm para portës së Dajsinanit.

Kurbinasit në 15 minutat e fundit u hodhën në sulm dhe shënuan me dyshen që ka shënuar më shumë për ta, Dejan Zarubica dhe Saliou Guindo.