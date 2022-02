Kylian Mbappe përmend 3 kushte për të rinovuar kontratën me PSG-në pavarësisht interesimit të Real Madridit.

Francezi do të bëhet agjent i lirë në verë, pasi zërat për një transferim në Real Madrid po shtohen.

Mbappe thuhet se tashmë ka refuzuar një ofertë prej 90 milionë euro paga bruto, duke i lënë negociatat në akull.

Megjithatë, parisienët nuk po dorëzohen ende dhe po bëjnë të gjitha ndalesat për të mbajtur asetin e tyre të çmuar në Parc des Princes përtej 2022.

Sipas Mundo Deportivo, sulmuesi i ri ka bërë tre kërkesa përpara se të nënshkruajë një marrëveshje të re.

Së pari, 23-vjeçari po kërkon garanci konkrete se PSG do të garojë për Champions League çdo sezon.

Më tej, Mbappe dëshiron të bëhet figura qendrore e skuadrës përpara Lionel Messit dhe Neymar.

Ai dëshiron që i gjithë projekti të rrotullohet rreth tij, diçka që Los Blancos janë të gatshëm ta ofrojnë dhe të mbajnë përgjegjësitë e setit dhe penalltisë.

Pas ardhjes së Messit, ai ka mbetur më mbrapa në penallti, me argjentinasin tani zgjedhja e parë dhe Neymar pas tij.

Kushti i tij i tretë dhe i fundit ka të bëjë me menaxhimin – Mbappe dëshiron një përgjigje të fortë për të ardhmen e Pochettino.

Argjentinasi mund të largohet këtë verë nëse ata nuk janë në gjendje të bëjnë një ecuri të thellë në Champions League me Manchester United të lidhur me të.

Djajtë e Kuq po kërkojnë të punësojnë një menaxher të përhershëm pas sezonit aktual dhe Pochettino është shfaqur në mesin e kandidatëve të mundshëm.

Ka pasur raporte që Zinedine Zidane mund të marrë drejtimin, gjë që mund ta shtyjë Mbappe të pranojë një marrëveshje të re, por ai dëshiron të dijë se si do të jetë e ardhmja e tyre sportive. /albeu.com/

