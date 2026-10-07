Kyle Walker: Trofetë e fituar me Manchester Cityn nuk mund të na merren

Ish-kapiteni i Manchester Cityt, Kyle Walker, ka thënë se sukseset e arritura nga futbollistët e klubit do të mbeten të paprekshme, pavarësisht përfundimit të procesit ligjor për akuzat e ngritura nga Liga Premier ndaj skuadrës.
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Në një intervistë për “talkSPORT”, mbrojtësi aktual i Burnleyt pranoi se situata “nuk duket aspak mirë”. Megjithatë, ai zgjodhi të mos japë komente të mëtejshme, pasi çështja vazhdon të jetë në shqyrtim ligjor.
“Çfarëdo që të ndodhë, nuk mund të na i marrin ato, sepse ne i kemi përjetuar ato net”, u shpreh Walker, duke folur për trofetë e fituar së bashku me ish-bashkëlojtarët e tij gjatë kohës te Manchester City.
Walker u transferua te Manchester City nga Tottenham Hotspuri në vitin 2017 dhe qëndroi në klub për më shumë se shtatë vjet.
Me skuadrën angleze, ai fitoi 18 trofe madhorë, mes tyre gjashtë tituj të Ligës Premier dhe një trofe të Ligës së Kampionëve.