Kush mund të bëjë një punë më të mirë se Ten Hag në Man Utd?

Trajneri i Manchester United po sheh se puna e tij vihet në pikëpyetje pasi skuadra e tij u mposht nga Bournemouth para se të largohej nga Champions League.

Një javë makthi për Manchester United mund të përkeqësohet të dielën, kur skuadra e Ten Hag do të përballet me Liverpool në Anfield në Premier League. Pasi u ndanë nga Bournemouth në Old Trafford, Djajtë e Kuq u larguan nga Liga e Kampionëve me të martën dhe përballen me rivalët e tyre në formë në kohën më të keqe të mundshme.

Gjithçka paraqet rrezik për Ten Hag dhe perspektivat e tij të punës, me bordin e United nuk ka gjasa të tolerojë shumë më tepër dështim nga holandezi pasi sezoni i United vazhdon të shkojë drejt greminës.

Të tillë si Graham Potter, Zinedine Zidane dhe madje edhe ish-bosi i Wolves, Julen Lopetegui, të gjithë kanë qenë të lidhur me ndërhyrjen për të marrë drejtimin, por a do të ishin ata vërtet në gjendje t’i kthenin gjërat?